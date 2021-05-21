В Минздраве назвали напряженной ситуацию с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Регионам рекомендуют каждую неделю проводить анализ эпидемической обстановки, и исходя из нее принимать решения по ограничениям.

В министерстве также призвали продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных, с обязательным обследованием всех проживающих в очаге применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что "эпидемиологический щит" России будет включать в себя диагностику и профилактику инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что вирусы появляются регулярно, однако существуют определенные технологии, позволяющие быстро проводить детекцию, разрабатывать лекарства.

По его словам, формирование системы профилактики инфекционных заболеваний заключается в разработке тестов и профилактических лекарств, чтобы сдерживать эти процессы и управлять ими.

Также Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в городах с высокой плотностью остается напряженной. При этом вне зависимости от того, придет ли третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, заявил глава Минздрава.

