Московская международная книжная ярмарка открылась в "Экспоцентре"

В "Экспоцентре" открылась 34-я Московская международная книжная ярмарка, на которой представлены книги более 200 издательств России, Греции, Египета, ОАЭ и Азербайджана.

В программе запланировано более 300 событий на 9 площадках ярмарки: встречи с популярными авторами, презентации книг, открытые дискуссии, круглые столы, лекции и мастер-классы.

В церемонии открытия принял участие фотограф и журналист, писатель, актер и телеведущий Юрий Рост. Он в этом году представляет на ярмарке 3 том своего "Группового портрета на фоне века". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.