Москва онлайн покажет экскурсию Евгении Тимоновой по фестивалю "Золотая черепаха"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

За день до открытия, 24 сентября, состоится экскурсия по XV Международному фестивалю дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке. Научный журналист и телеведущая Евгения Тимонова расскажет зрителям Москвы онлайн о концепции мероприятия и познакомит с творчеством известных фотографов.

Для посетителей фестиваль откроется 25 сентября и продлится до 30 октября. Гостей ждут встречи с фотографами со всего мира, мастер-классы и лекции.

Смотрите прямую трансляцию 24 сентября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.