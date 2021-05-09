"Спецпроект": концерт "Песни Победы"

В рамках спецпроекта на телеканале Москва 24 показывают праздничный концерт "Песни Победы".

На концерте звучали знаменитые песни времен Великой Отечественной войны. В мероприятии были задействованы лучшие кинокамеры и аудиозаписывающая аппаратура.