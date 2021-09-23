"Историс": Лариса Долина угодила в скандал из-за ювелирных украшений

Лариса Долина угодила в скандал из-за ювелирных украшений. Как пишут в Сети, один модный дом предложил певице "выгулять" аксессуары их бренда на популярной премии. Однако после мероприятия компания потребовала украшения вернуть, что якобы и повергло Долину в шок.

Так должна ли бы артистка расстаться с дорогостоящими украшениями? Почему ей не предложили гонорар за такую рекламную кампанию? И кто вообще виноват в возникших недомолвках? Об этом – в программе "Историс".