Скончался создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет. Об этом РИА Новости сообщила его жена Наталья.

"Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", – сказала супруга Рудинштейна.

Ранее в СМИ сообщали, что 16 ноября кинопродюсер был госпитализирован в больницу с сердечным приступом.

Рудинштейн известен как создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер и актер. Среди работ с его участием – мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" и другие.

"Кинотавром" Марк Рудинштейн руководил 15 лет, вплоть до 2004 года. После на этом посту его сменил Александр Роднянский.