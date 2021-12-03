Умерла актриса Нина Ургант

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Умерла народная артистка РСФСР Нина Ургант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александринского театра в Санкт-Петербрге, где служила актриса.

"Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни", – отметили в пресс-службе.

О том, когда пройдет прощание с артисткой и похороны, пока не сообщается.

Нина Ургант родилась в 1929 году в городе Луге в Ленинградской области. Она получила образование в Ленинградском театральном институте имени Островского. За годы своей карьеры служила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. С 1962 года она являлась актрисой Александринского театра.

В числе наиболее известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".

В 1974 году Ургант присвоили звание народной артистки РСФСР, а в 1976 году она стала лауреатом Государственной премии СССР.

