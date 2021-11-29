Умерла актриса из "Угрюм-реки" Валентина Иванова

Фото: кадр из фильма "Угрюм-река"; режиссер – Ярополк Лапшин; производство – Свердловская киностудия

Актриса Валентина Иванова, известная по роли в картине "Угрюм-река", умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни <...> Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря", – говорится в сообщении.

В театре принесли соболезнования родным и близким актрисы.

Валентина Иванова родилась в 1944 году. Она выпускница ГИТИСа. С 1963 года служила в Театре имени Ермоловой. Известна по фильмам "Угрюм-река", "Дама с попугаем" и "Сестры" Сергея Бодрова – младшего.