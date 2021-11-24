В Москве простились с Ниной Руслановой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве завершилась церемония прощания с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Мероприятие проходило в Доме кино.

Проститься с актрисой пришли близкие и коллеги. Гроб с телом Руслановой был установлен в фойе Большого зала.

Русланова будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. За свою карьеру она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и обладательницей премии "Ника" сразу за несколько ролей.

Актриса наиболее известна по картинам "Завтра была война", "Знак беды", "Настройщик" и ряду других.

