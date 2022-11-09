Соловьев обвинил "Ельцин Центр" в разрушении системы образования РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что "Ельцин Центр" виноват в разрушении российской системы образования. По его мнению, нынешняя образовательная система в стране не дает возможности педагогу воспитывать учеников.

"У нас поколение, которое мы потеряли, потому у нас абсолютно неправильная, мерзкая и дегенеративная система образования, которая не дает возможности педагогу воспитывать. <…> Потому что есть это капище "Ельцин Центр", который рассказывает о том, какое несчастье вообще жизнь в России", – заявил он в эфире программы "Соловьев LIVE".

Журналист также обратил внимание на то, что введение Болонской системы в России было ошибкой и принесло вред развитию молодого поколения. По мнению Соловьева, решение включиться в европейскую систему образования было неправильным, так как на сегодняшний день в мире идет "религиозная война", требующая от властей принятия верных решений.

До этого Соловьев уже критиковал "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Ранее журналист назвал его культовым местом, в котором должны проводить время сатанисты.

Кроме того, Соловьев в эфире своей авторской передачи раскритиковал и жителей Екатеринбурга. Некоторых из них он обозвал "сатанинскими выродками".



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