В ЛДПР призвали превратить "Ельцин Центр" в Центр имени Жириновского

Фото: Москва 24/Роман Васильев

"Ельцин Центр" следует переквалифицировать в Центр имени Владимира Жириновского. С таким предложением выступила сенатор от фракции ЛДПР Елена Афанасьева.

"В условиях проведения специальной военной операции по защите русских людей на территории так называемой Украины наша страна столкнулась с русофобской пропагандой, одним из очагов которой со дня основания "Ельцин Центра", где регулярно проводят свои мероприятия всевозможные иноагенты и другие враги России", – цитирует Афанасьеву РИА Новости.

По ее мнению, учреждение превратилось в рассадник русофобии. Сенатор призвала ликвидировать Центр и на его месте учредить Центр имени Жириновского. Афанасьева утверждает, что думская фракция ЛДПР считает необходимым закрепить понятие русофобии и ввести за нее уголовную ответственность.

Вместе с этим член Совфеда отметила, что сносить "Ельцин Центр" не следует. По ее мнению, нужно лишь заменить его содержание.

Ранее в пресс-службе ЛДПР рассказали, что на Новодевичьем кладбище 6 апреля откроют памятник основателю партии Владимиру Жириновскому. Изваяние будет представлять собой фигуру политика в полный рост. На основании памятника будет выгравирована его цитата.

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