Минюст РФ заявил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом

Фото: телеграм-канал "Ельцин Центр"

Минюст РФ заявил, что признать "Ельцин Центр" иноагентом невозможно, так как НКО защищена законом "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших свои полномочия". Соответствующий ответ ведомства опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

"В связи с чем проведение проверочных мероприятий в отношении Центра, равно как и признание Центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным", – говорится в ответе Минюста.

Отмечается, что копии всех обращений также были направлены в Генпрокуратуру России.

Ранее стало известно, что Минюст РФ проверит "Ельцин Центр" на предмет деятельности иноагента. С соответствующим предложением обратился депутат Альшевских. Он призвал раз и навсегда прекратить споры вокруг учреждения и начать там проверку.

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