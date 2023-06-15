Песков сообщил, что Кремль не в курсе проведения проверок в "Ельцин Центре"

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Кремль не уведомляли о намерении министерства юстиции РФ провести проверку деятельности "Ельцин Центра" на предмет признаков иностранного агента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что желание ведомства провести проверку является нормальным в рамках его полномочий.

"Мы не в курсе и не знаем, что стало поводом для такой проверки. Но с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства", – отметил он.

В прошлом году Песков отмечал, что "Ельцин Центр" может быть признан иностранным агентом лишь в соответствии с закрепленными в законе критериями.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ проведет проверку "Ельцин Центра" на предмет деятельности иностранного агента. По словам замглавы ведомства Олега Свириденко, расследование уже началось.

В пресс-службе центра заявляли, что оснований для признания его иноагентом никаких нет.

7 июня глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против идеи закрытия "Ельцин Центра" в Екатеринбурге. В то же время он добавил, что вместо закрытия стоит подправить идеологию музея.



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