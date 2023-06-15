Минюст РФ проверит "Ельцин Центр" на предмет деятельности иноагента

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Российский Минюст проверит "Ельцин Центр" на предмет деятельности иноагента. Об этом замглавы ведомства Олег Свириденко заявил во время заседания комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме, передает РИА Новости.

"Есть такая возможность, чтобы Минюст провел проверку и раз и навсегда чтобы прекратил все разговоры? Вот если есть нарушения, то их надо опубликовать. А если нарушений нет, чтобы всегда прекрасно знали и понимали, что там нет никаких нарушений", – обратился к замминистра думский депутат Андрей Альшевских.

Он призвал раз и навсегда прекратить споры вокруг учреждения и начать там проверку. Свириденко, в свою очередь, заявил, что Минюст уже приступил к расследованию.

В свою очередь, в пресс-службе центра ТАСС сообщили, что оснований для признания "Ельцин Центра" иностранным агентом нет.

Еще в июне прошлого года ситуацию вокруг учреждения прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который подчеркнул, что "Ельцин Центр" может быть признан организацией – иностранным агентом лишь в соответствии с закрепленными в законе критериями.

В 2022 году российский режиссер Никита Михалков предложил внести екатеринбургское учреждение в перечень иноагентов. На этом фоне Песков поделился, что центр ранее часто посещал Владимир Путин.

Уже позже, в мае 2023-го, Михалков вновь раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" и выступил за его закрытие.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, в свою очередь, выступил против идеи закрытия учреждения в Екатеринбурге. При этом он отметил целесообразность его идеологической реформации.