В Грузии призвали переписать икону с изображением Сталина

Фото: телеграм-канал "Sputnik Грузия"

Патриархия Грузии призвала переписать находящуюся в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщается на сайте патриархии.

В качестве причины такого решения в Грузинской православной церкви назвали недостаток доказательств встречи Сталина со святой Матроной. Кроме того, эта встреча не включена в канонический текст ее жития и не признана Русской православной церковью, уточнили в патриархии.

"<...> необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с иконописанием. Призываем пожертвовавших икону внести соответствующие изменения самостоятельно, либо это сделаем мы", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показана икона Матроны Московской со Сталиным. Ее вывесили на стену в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Пользователей начали выражать свою обеспокоенность этим фактом. Позже в соцсетях появился снимок этой иконы, которую облили синей краской. После этого МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма.

Летом 2023 года "Коммунисты России" попросили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержать освящение памятника Иосифу Сталину в Великих Луках. Лидер партии Сергей Малинкович заявил, что в глазах народа советский лидер "давно причислен к лику святых".

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