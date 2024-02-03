Открытие памятника Михаилу Ульянову состоится в Москве осенью 2024 года

Фото: кадр из фильма "Председатель"; режиссер – А. Салтыков; производство – Мосфильм

Открытие памятника народному артисту Советского Союза Михаилу Ульянову состоится осенью этого года. Об этом РИА Новости сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Как обещало правительство Москвы, открытие памятника Михаилу Ульянову в Михайловском саду состоится осенью", – рассказал он.

По словам Крока, бронзовая фигура артиста готова. Специалистам осталось закончить отделку постамента и подготовить все к открытию, заключил директор культурного учреждения.

Ранее сообщалось, что скульптурную часть памятника установят на гранитный постамент. Высота объекта составит 3,6 метра, высота фигуры – 2,2 метра. Около памятника также сделают гранитную скамью.

Со слов главы столичного Депстроя Рафика Загрутдинова, памятник изготавливали в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области.

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