Скульптуру "Принцессы Турандот" вернули на место после реставрации в Москве

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Скульптуру "Принцессы Турандот", которую в сентябре этого года два раза повредили вандалы, отреставрировали и вернули на место около театра имени Е. Б. Вахтангова на Арбате в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, образ Турандот остался общепринятым символом театра, поскольку этот спектакль стал последней постановкой Евгения Вахтангова при жизни. Скульптура так прижилась на Арбате, что стала одним из его достопримечательностей. Там фотографируются туристы, встречаются люди, рассказал Емельянов, также отметив высокую скорость реставраторов: памятник вернулся на место не через полгода, как планировалось, а через три месяца.

9 сентября мужчина забрался на скульптуру, а потом упал оттуда, сломав часть монумента. Его госпитализировали с переломами, а полицейские начали проверку.

Спустя три недели другой мужчина в нетрезвом состоянии залез на памятник-фонтан и упал, повредив сооружение. Через пару дней его задержали правоохранители.

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