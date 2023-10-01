В Москве задержали сломавшего памятник-фонтан "Принцесса Турандот" мужчину

В Москве задержали мужчину, который повредил памятник-фонтан "Принцесса Турандот" на Старом Арбате.

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября. Тогда 20-летний житель Перми залез на фонтан и начал его раскачивать. В результате конструкция надломилась и мужчина упал вниз. После он сбежал, однако через день был пойман сотрудниками полиции. Что теперь грозит злоумышленнику – в эфире телеканала "Москва 24".