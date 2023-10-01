Москвичам рассказали о погоде 1 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, 1 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Он объяснил, что воскресную погоду в столице сформирует холодный атмосферный фронт. Столбики термометров в городе покажут 15–17 градусов, в области – от 14 до 19 градусов.

По его прогнозам, ветер будет западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы. В течение дня оно будет меняться мало.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2023 года стал самым жарким в Москве за последние 176 лет. Среднемесячная температура составляла 15,5 градуса. Подобный показатель более чем на три градуса превысил климатическую норму.

Также из-за изменения погоды в столице началась пора листопадов, сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он напомнил, что листья начинают активно падать с деревьев с 15 сентября. В этом же году листопад задержался, поскольку не было ни дождей, ни сильного ветра.

Москвичам рассказали о погоде в выходные