Пожар произошел в доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"Происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже по адресу: улица Кастанаевская, дом 27, корпус 5", – заявил собеседник агентства.

Он также сообщил, что 50 человек были эвакуированы. Площадь пожара уточняется, данные о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось, что утром 22 сентября загорелось здание в 1-м Советском переулке в Щелкове. Площадь пожара достигала 2 000 "квадратов".

Возгорание привело к обрушению третьего, мансардного этажа здания. При этом информации о пострадавших не поступало.



МЧС РФ сообщило об обрушении мансарды офисного здания в подмосковном Щелкове