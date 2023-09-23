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Пожар произошел в доме на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар произошел в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
"Происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже по адресу: улица Кастанаевская, дом 27, корпус 5", – заявил собеседник агентства.
Он также сообщил, что 50 человек были эвакуированы. Площадь пожара уточняется, данные о пострадавших на данный момент не поступали.
Ранее сообщалось, что утром 22 сентября загорелось здание в 1-м Советском переулке в Щелкове. Площадь пожара достигала 2 000 "квадратов".
Возгорание привело к обрушению третьего, мансардного этажа здания. При этом информации о пострадавших не поступало.
МЧС РФ сообщило об обрушении мансарды офисного здания в подмосковном Щелкове
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