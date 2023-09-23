Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:30

Происшествия

Пожар произошел в доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"Происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже по адресу: улица Кастанаевская, дом 27, корпус 5", – заявил собеседник агентства.

Он также сообщил, что 50 человек были эвакуированы. Площадь пожара уточняется, данные о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось, что утром 22 сентября загорелось здание в 1-м Советском переулке в Щелкове. Площадь пожара достигала 2 000 "квадратов".

Возгорание привело к обрушению третьего, мансардного этажа здания. При этом информации о пострадавших не поступало.

МЧС РФ сообщило об обрушении мансарды офисного здания в подмосковном Щелкове

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика