Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Суд в Москве отправил под домашний арест водителя, сбившего пешеходов на Большой Никитской. Все произошло вечером 29 сентября. Водитель "Мерседеса" вылетел на тротуар и врезался в людей. Пострадали пять человек, в том числе две девочки 10 и 12 лет.

Уходящий сентябрь стал самым жарким в Москве за последние 176 лет. Об этом сообщили в метеорологической обсерватории МГУ. По их данным, среднемесячная температура достигла 15,5 градуса. Это выше климатической нормы более чем на три градуса.

С 2011 года в Москве открылись 112 станций метро и Московского центрального кольца, сообщил Сергей Собянин. Сегодня работают 294 станции, 32 из них находятся за пределами МКАД.

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