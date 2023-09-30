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Новости

30 сентября, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Суд отправил под домашний арест виновника ДТП в центре Москвы

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве 23-летней давности арестовали в Москве

"Московский патруль": в Москве начался суд над причастным к убийству Дарьи Дугиной

"Московский патруль": серийный мошенник из Москвы предстанет перед судом

"Московский патруль": суд арестовал начальника кубанского главка МЧС

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело адвоката Удуняна

"Московский патруль": в Москве задержали мужчину за кражу антикварного палаша

"Московский патруль": в Москве мошенники похитили у шести пенсионерок 3 млн рублей

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве хозяина пса осудят в Подмосковье

Суд в Москве отправил под домашний арест водителя, сбившего пешеходов на Большой Никитской. Все произошло вечером 29 сентября. Водитель "Мерседеса" вылетел на тротуар и врезался в людей. Пострадали пять человек, в том числе две девочки 10 и 12 лет.

Уходящий сентябрь стал самым жарким в Москве за последние 176 лет. Об этом сообщили в метеорологической обсерватории МГУ. По их данным, среднемесячная температура достигла 15,5 градуса. Это выше климатической нормы более чем на три градуса.

С 2011 года в Москве открылись 112 станций метро и Московского центрального кольца, сообщил Сергей Собянин. Сегодня работают 294 станции, 32 из них находятся за пределами МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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