"Диктант Победы" проведут 29 апреля в 80 странах

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Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" пройдет в четверг, 29 апреля, в 80 странах мира при поддержке Россотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В 31 стране акцию проведут в очной форме. Кроме того, на всех площадках будут действовать строгие санитарные правила.

Об участии в "Диктанте Победы" в этом году заявили страны, ранее не принимавшие участие в акции (Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург, Эфиопия). Обычно мероприятие проводят Абхазия, Армения, Белоруссия, Германия, Египет, Киргизия, Китай, Молдова, Сербия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Местами проведения акции станут Русские дома за рубежом, школы, библиотеки, университеты, клубы по интересам. Помимо этого, во многих странах по инициативе соотечественников организуют по несколько площадок. Большую помощь по организации акции за рубежом оказывают и "Волонтеры Победы".

Ранее сообщалось, что традиционная для Дня Победы акция "Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.