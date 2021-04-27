"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" 29 апреля

Фото: ЦИК "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" в третий раз проведет международную патриотическую акцию "Диктант Победы". В 2021 году участниками станут 80 стран, в 31 государстве мероприятие пройдет в очном формате.

Впервые к акции присоединятся жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. В связи с востребованностью проекта организаторы адаптировали задания и добавили вопросы про вклад в победу над фашизмом антигитлеровской коалиции. Тесты также перевели на английский и китайский языки.

"Один блок заданий для стран Америки, один – для стран Европы, еще один – для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей", – объяснил координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

За границей "Диктант Победы" проведут при участии Россотрудничества. Площадки проведения акции появятся в "Русских домах", школах и университетах. Что касается Москвы, то гостей пригласят в 25 вузов, а также культурные учреждения и музеи.

Итоги международной акции подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

Федеральных победителей пригласят на парад Победы 2022 года. Выпускники, правильно ответившие на 25 вопросов-теста в офлайн-формате, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Ранее сообщалось, что традиционная для Дня Победы акция "Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.