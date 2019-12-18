Названы самые популярные станции МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стало известно, какие станции Московских центральных диаметров пользуются наибольшей популярностью среди пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, в число лидеров вошли Шереметьевская, Курская и Баковка. Они оказались самыми востребованными за первые три недели с момента запуска движения по МЦД. Они популярны и в качестве точек отправления, и в качестве конечных.

"В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой маршрут, также станции Курская, Баковка, Шереметьевская и еще две станции: Тушинская и Царицыно", – проинформировали в Дептрансе.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

Отмечается, что после запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках почти 50 миллионов рублей.