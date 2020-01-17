Ж/д ветку между терминалами Шереметьево планируют запустить в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Железнодорожную ветку между южным и северным терминальными комплексами аэропорта Шереметьево планируют открыть в начале 2022 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Строительные работы уже развернуты и проходят в два этапа. В рамках первого этапа построят 8-километровую ж/д линию с новой станцией Шереметьево-1, тремя приемоотправочными путями, двухпутным и однопутным участками и двумя эстакадами.

Ветка соединит терминалы D, E, F и B, C. Это позволит организовать движение электропоездов между СТК и южным терминальным комплексом (ЮТК).

Сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна, строительству первой эстакады (ее готовность составляет около 90%) и второй, где разместится пассажирский терминальный комплекс с двумя платформами, кассовыми и турникетными залами.

Его соединят с существующим надземным пешеходным переходом, связывающим терминал В с парковкой. Предполагается, что поезда-шаттлы из южного терминального комплекса в северный будут ходить с интервалом движения каждые 15 минут.

Второй этап работ предусматривает соединение новой линии, связывающей СТК и ЮТК с Савеловским направлением МЖД. Для этого продлят двухпутную соединительную линию от станции Шереметьево-1 до остановочного пункта Шереметьевская.

Также планируется строительство дополнительных двух главных путей на участке Москва – Лобня в рамках реализации проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский".

После строительства пропускная способность ж/д инфраструктуры в аэропорт Шереметьево увеличится с 38 до 72 пар поездов в сутки: 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движения 30 минут.

Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться в тактовом режиме каждые 15 минут.

Ранее сообщалось, что 18 января на реконструкцию закрывается первая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево, работы продлятся до конца 2020 года.