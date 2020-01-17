ВПП в Шереметьево закроют на реконструкцию до конца 2020 года

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18 января на реконструкцию закрывается первая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево, работы продлятся до конца 2020 года. Об этом Агентству "Москва" сообщил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

"Завтра закроется на реконструкцию ВПП-1, планируем закончить реконструкцию до конца года", – рассказал Василенко.

Ранее сообщалось, что введенную в эксплуатацию в 1953 году ВПП-1 аэропорта Шереметьево закроют для реконструкции с 15 января по 30 ноября 2020 года. Предполагается, что максимальная стоимость работ составит 8,3 миллиарда рублей.