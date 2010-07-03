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Город

16:24

Одну из трех полос Шереметьево закроют на реконструкцию

город транспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Шереметьево реконструируют первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1), которая была введена в эксплуатацию в 1953 году. Авиакомпания объявила конкурс на выбор подрядчика, сообщает "Интерфакс".

По условиям конкурса подрядчик должен реконструировать ВПП-1 и несколько рулежных дорожек, оснастить полосу системой раннего оповещения об образовании гололеда, обновить систему светосигнального оборудования и отремонтировать инженерные сети.

Максимальная стоимость работ – 8,3 миллиарда рублей. На все время реконструкции работа ВПП-1 будет приостановлена. Предполагается, что полосу закроют в период с 15 января по 30 ноября 2020 года.

Реконструкция ВПП-1 предусмотрена концессионным соглашением, заключенным МАШ и Росавиацией в прошлом году. Ее планировалось начать сразу после открытия ВПП-3, которое состоялось в сентябре этого года.

Общий объем инвестиций, заявленных МАШ в рамках концессии – 61 миллиард рублей, предполагаемый срок их окупаемости – до 20 лет.

15 октября начали курсировать экспресс-автобусы между Ховрино и Терминалом B аэропорта Шереметьево. Первые автобусы отправились в 7:30 в обе стороны. Всего "Аэроэкспресс" запустил восемь автобусов, которые будут ходить до 21:00 с интервалом 15 минут.

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