Экспресс-автобусы начали курсировать между Ховрино и Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Во вторник, 15 октября, начали курсировать экспресс-автобусы между Ховрино и Терминалом B аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба перевозчика.

Первые автобусы отправились в 7:30 в обе стороны. Всего "Аэроэкспресс" запустил восемь автобусов, которые будут ходить до 21:00 с интервалом 15 минут.

Салоны экспресс-автобусов оборудованы багажными полками, местами для людей с ограниченными возможностями и навигационными носителями.

Маршрут курсирует по платной трассе без дополнительных остановок. Предполагается, что время в пути составит около 20 минут. Сесть на экспресс-автобус можно у входа № 2 станции метро "Ховрино" и слева от выхода из Терминала В аэропорта Шереметьево.

Ранее сообщалось, что между Шереметьево и Белорусским вокзалом планируют запустить двухэтажные аэроэкспрессы. Они выйдут на маршрут в конце ноября – в начале декабря. В обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.

Для запуска нужно разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов. Ремонт будут проводить по ночам – с 23:00 до 5:00, чтобы сохранить расписание и количество электричек в наиболее загруженные часы. Движение составов во время окон организуют по одному пути в реверсивном режиме.

Кроме того, до конца текущего года начнут строить метро до аэропорта Внуково. Участок, на котором разместят станции "Пыхтино" и "Внуково", пройдет от "Рассказовки" вдоль Боровского шоссе и выйдет к аэропорту в районе Центральной улицы. Его протяженность составит 5,2 километра.

