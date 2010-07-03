Экспресс-автобусы начали курсировать между Ховрино и Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Во вторник, 15 октября, начали курсировать экспресс-автобусы между Ховрино и Терминалом B аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба перевозчика.
Первые автобусы отправились в 7:30 в обе стороны. Всего "Аэроэкспресс" запустил восемь автобусов, которые будут ходить до 21:00 с интервалом 15 минут.
Салоны экспресс-автобусов оборудованы багажными полками, местами для людей с ограниченными возможностями и навигационными носителями.
Маршрут курсирует по платной трассе без дополнительных остановок. Предполагается, что время в пути составит около 20 минут. Сесть на экспресс-автобус можно у входа № 2 станции метро "Ховрино" и слева от выхода из Терминала В аэропорта Шереметьево.
Ранее сообщалось, что между Шереметьево и Белорусским вокзалом планируют запустить двухэтажные аэроэкспрессы. Они выйдут на маршрут в конце ноября – в начале декабря. В обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.
Для запуска нужно разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов. Ремонт будут проводить по ночам – с 23:00 до 5:00, чтобы сохранить расписание и количество электричек в наиболее загруженные часы. Движение составов во время окон организуют по одному пути в реверсивном режиме.
Кроме того, до конца текущего года начнут строить метро до аэропорта Внуково. Участок, на котором разместят станции "Пыхтино" и "Внуково", пройдет от "Рассказовки" вдоль Боровского шоссе и выйдет к аэропорту в районе Центральной улицы. Его протяженность составит 5,2 километра.
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