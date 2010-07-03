Двухэтажные аэроэкспрессы запустят в Шереметьево в начале декабря

Двухэтажные аэроэкспрессы планируют запустить между Шереметьево и Белорусским вокзалом в конце ноября – в начале декабря. Об этом на I саммите резидентов нового делового кластера "Сафмар" в Сколкове сообщил заместитель гендиректора "Аэроэкспресса" Михаил Ковальский.
По его словам, ожидается, что в обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.
"Мы планируем поставить сюда прекрасные двухэтажные поезда Stadler. Тарифная система будет городская", – цитирует Ковальского Агентство "Москва". Он пояснил, что оплачивать проезд можно будет картой "Тройка".
О том, что компания "Аэроэкспресс" намерена запустить двухэтажные поезда с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево, генеральный директор компании Алина Бисембаева сообщила еще в мае.
По ее словам, для запуска необходимо разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов. Она отметила, что в перспективе на направлении планируется полностью заменить одноэтажные поезда.
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