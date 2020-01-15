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07:19

Жители Щербинки сэкономили более 11 миллионов рублей благодаря МЦД

город транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жители городского округа Щербинка сэкономили более 11 миллионов рублей за время действия платного режима на МЦД. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что станция Щербинка вошла в состав Центральной тарифной зоны. Это позволило значительно снизить стоимость билета в центр Москвы.

До запуска диаметров проезд на электричке по маршруту Щербинка – Курский вокзал стоил 92 рубля, еще в 38 рублей обходилась пересадка на метро. Проезд по этому маршруту по тарифу "Кошелек" на МЦД стоит 38 рублей, пересадка на метро осуществляется бесплатно.

"За поездку до Курского вокзала из Щербинки и пересадку на метро пассажир платил 130 рублей, а с запуском МЦД платит всего 38 рублей – экономия в одну сторону составляет 92 рубля", – заключил Лискутов.

Диаметры запустили 21 ноября 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

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