Путепровод через МЦК на юго-востоке Москвы будет открыт через несколько месяцев – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы в районе станции МЦК Андроновка будет запущен в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра строительства дорожного объекта.

"Как вы знаете, мы активно реконструируем действующие пути, строим новые магистральные пути с "Российскими железными дорогами", запускаем такие проекты, как МЦК, МЦД. Это все вместе накладывает такую серьезную проблему, связанную с пересечением магистральных железных дорог. По сути дела, в одной плоскости становится уже невозможен переезд через магистральные пути. Поэтому мы ежегодно формируем дополнительные списки путепроводов. Сегодня в них 23 путепровода через железную дорогу. 12 из них уже построено, восемь находится в проектировании, по нескольким путепроводам разрабатывается градостроительная документация", – рассказал мэр столицы.

По его словам, одним из таких проектов является путепровод, соединяющий улицы Фрезерную и Пруд-Ключики.

"По сути дела, соединяет два района Москвы, две большие промышленные территории, дает возможность переезда через железную дорогу и запуска общественного транспорта к станции Андроновка на МЦК", – добавил Собянин.

Он также подчеркнул, что столичные власти надеются на то, что объект введут в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

Строительство 4-полосной эстакады длиной 106 метров началось в мае 2018 года. Эстакада существенно облегчит выезд автотранспорта из промзоны "Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Благодаря наличию тротуаров пешеходы смогут комфортно добираться от платформы Фрезер и ТПУ "Андроновка" до близлежащих предприятий и организаций.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию улицы Пруд Ключики, которую расширят до четырех полос движения, а также участков Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер. Всего в рамках проекта построят 1,8 километра дорог. Для удобства пешеходов обустроят два километра тротуаров и установят девять остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта.

Реконструкция улицы Пруд Ключики позволит организовать движение наземного общественного транспорта, улучшив транспортную доступность расположенных вдоль нее многочисленных предприятий и организаций, включая АО "Российские космические системы", НИИ прикладной механики имени Кузнецова и НПО "Спецтехника и связь" МВД России.

На данный момент общая строительная готовность путепровода составляет 85%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.

В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В 2020–2022 годах планируется построить 352 километра дорог, 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

Общая длина системы из четырех хорд с учетом 185 искусственных сооружений, съездов и дублеров составит 355 километров.

Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, столичное правительство проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Каждая реконструированная развязка ускоряет движение в своем районе на 10–20 процентов.