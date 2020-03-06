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Город

13:01

График движения поездов на центральном участке МЦД-2 изменится до конца марта

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов на центральном участке МЦД-2 в выходные изменится. Как сообщили в пресс-службе ЦППК, ограничения будут действовать до конца марта.

Пассажиров предупредили, что на участке будут проводиться ремонтные работы. "В дневное время по выходным в марте не будет движения поездов на центральном участке МЦД-2. С 9:40 до 13:30 отменены все электропоезда на участке от станции "Рижская" до станции "Курская" и от станции "Курская" до станции "Каланчевская", – рассказали в ЦППК.

Уточняется, что электропоезда будут следовать от "Каланчевской" до "Рижской".

Перевозчик отметил, что на центральном участке МЦД-2 осуществляется подготовка к реализации транспортных проектов МЦД-2 "Курско-Рижский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Москвичей и гостей столицы попросили учитывать временные ограничения и заранее составлять маршрут поездок.

Найти расписание горожане могут в приложении для мобильного телефона, на официальном портале ЦППК и на железнодорожных станциях.

Ранее стало известно, что Некрасовскую линию метро закроют 20-24 марта.

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