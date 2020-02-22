Как будет ездить общественный транспорт в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В праздничные дни в ряде округов столицы изменяются маршруты наземного общественного транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в День защитника Отечества автобусы № 15, 38, а также А и М10, курсирующие в центре города, поедут по другому маршруту. Кроме того, изменится интервал движения автобусов № 101, 144, 904 и М2, М3, М10, М27. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Также сообщается о смене маршрута автобусов под номером 839 следованием от станции метро "Кантемировская" до Бюро судмедэкспертизы. Отмечается, что 22 и 24 февраля этот транспорт будет ходить по субботнему расписанию.

Помимо этого с сегодняшнего дня на новый маршрут вышел автобус № 809, а следование общественного транспорта № 873 претерпело изменения. Работа остановок наземного транспорта также была скорректирована в праздничные дни.

В связи с этим жителям столицы порекомендовали заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, как будут работать в праздники городские учреждения. Их график был изменен на время выходных дней.