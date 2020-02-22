Как будут работать городские учреждения в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в праздничные дни изменится график работы городских учреждений. Поликлиники, центры соцобслуживания и другие госорганизации перейдут на особый режим работы с 22 по 24 февраля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. Травмпункты будут открыты в соответствии с графиком поликлиник, либо их режим останется круглосуточным.

Часы работы детских медучреждений 22 февраля – с 09:00 до 18:00. Прием вызовов завершится в 17:30. На весь период праздников травматологические отделения детских поликлиник будут открываться в 08:00 и закрываться в 22:00.

Молочно-раздаточные пункты начнут открываться с 06:30 и проработают до 12:00.

График женских консультаций в субботу не изменится – с 09:00 до 15:00. В последующие два дня прием в каждом округе будет проводиться на базе одной из организаций с 09:00 до 16:00.

Аптечные пункты в поликлиниках в преддверии праздника откроются в 09:00 и закончат работу в 18:00. График дежурных пунктов в воскресенье и понедельник – с 09:00 до 16:00.

Также под изменения попадут ветеринарные лечебницы ГБУ "Мосветстанция" на улице Юннатов будет открыта круглые сутки.

Центры социального обслуживания будут открыты для граждан 23 февраля с 09:00 до 17:00. Там в День защитника Отечества состоятся праздничные мероприятия. 24 февраля у организаций выходной.

В праздник с 10:00 до 15:00 будут работать центры социальной помощи семье и детям, на базе которых также запланированы развлекательные мероприятия. В понедельник учреждения будут закрыты.

Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера"23 и 24 февраля будут закрыты.

У органов ЗАГС кроме Архивно-информационного и Замоскворецкого отделов 22 февраля день пройдет в штатном режиме, однако 23 февраля станет выходным. 24 и 25 февраля помимо двух вышеперечисленных откроется только Дворец бракосочетания № 1. Главархив в праздничные дни не работает.

В центрах госуслуг "Мои документы" 22 и 24 февраля прием посетителей будет вестись в соответствии с графиком с 08:00 до 20:00. Флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ начнут работу с 10:00, закончат в 22:00. В День защитника Отечества у учреждений выходной день.

Изменения также коснулись работы московской административной дорожной инспекции. В частности, в праздничные дни получить разрешение на возврат задержанного автомобиля можно будет круглосуточно на улице Одоевского, Дубовой Рощи и на проезде Энтузиастов.

Сервисные центры "Московский транспорт" временно будут закрыты в день праздника.

Ранее сообщалось об изменениях и перекрытиях на дорогах в связи с празднованием 23 Февраля. Они затронули как автомобильные участки, так и железнодорожные.