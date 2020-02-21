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Где запустят фейерверки в День защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества: где посмотреть фейерверки
общество город праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Небо столицы 23 февраля раскрасится множеством разноцветных фейерверков. Пиротехническое шоу продлится около 10 минут, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В честь Дня защитника Отечества порядка 10 тысяч залпов дадут 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек.

Для запуска салютов подготовлено 16 площадок. Понаблюдать за раскатами фейерверков москвичи смогут на Лужнецкой набережной, ВДНХ, в парковых зонах и с ряда других городских площадок.

Отмечается, что наиболее красочное шоу ожидается в парке Победы на Поклонной горе. Там залпы в небо выпустят 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Из каждой точки будет дано 30 выстрелов с интервалом в 20 секунд.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также известно, что в День защитника Отечества Музей Победы смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты.

На ВДНХ в честь праздника подготовят несколько зон. Там пройдут концерты, спектакли, лекции и экскурсии. Программа получила название "Защитник Отечества сквозь века".

В праздничные выходные москвичей ждут исторические реконструкции и экскурсии. Взрослые и дети старше шести лет смогут бесплатно поиграть в лазертаг или пострелять в тире. В атмосферу викингов можно будет окунуться в парке "Митино" – там пройдет реконструкция боя на мечах. Для будущих защитников Отечества проведут мастер-класс "Курс молодого богатыря".

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать 23 Февраля. По их прогнозам, в столице будет тепло, однако будет дуть сильный ветер. Кроме того, ожидаются осадки.

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