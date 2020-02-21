Парковки у станции метро "Достоевская" и у Трубной площади временно закроют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Парковки у станции метро "Достоевская" и у Трубной площади будут временно закрыты 23 и 25 февраля в связи с проведением церемоний возложения цветов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В информационном центре транспортного комплекса Москвы предупредили, что около Трубной площади ограничение будет введено в оба дня, в то время как у станции метро только в сам праздничный день.
Оставить автомобиль нельзя будет на отрезке от дома 11, строения 2, по Цветному бульвару до пересечения с Петровским бульваром (парковочная зона № 0304) и на Цветном бульваре – от Рождественского бульвара до Сухаревского переулка (парковочная зона № 0305).
Кроме того, парковочное пространство закроют на улице Советской Армии – от Центрального музея Вооруженных сил РФ до памятного знака "Воинам-десантникам".
Ранее Сергей Собянин пригласил жителей города на праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества. Во время длинных праздничных выходных можно будет побывать на концертах, эстафетах, исторических реконструкциях и на бесплатных кинопоказах.
Кроме того, к празднованию подключатся столичные парки. Всего по городу откроется 17 площадок, в том числе на территории популярных у москвичей Парка Горького, "Кузьминок", сада имени Баумана и других.
Праздничная программа 23 Февраля ознаменуется салютом. Пиротехническое шоу, как сообщили организаторы, продлится порядка 10 минут. Залпы будут производить с 16 площадок из 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
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