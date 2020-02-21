Москва онлайн: рыцарский турнир в честь Дня защитника Отечества

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

23 февраля, в День защитника Отечества, в столице пройдет захватывающий рыцарский турнир. Войны сразятся друг с другом на средневековом оружии в стальных доспехах. В числе участников сражения будут не только мужчины, но и женщины. Зрителей ждут семь сражений, битва за три чемпионских пояса и встреча с 14 героями.

Смотрите трансляцию 23 февраля в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.