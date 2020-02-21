Перечислены самые важные жизненные цели мужчин

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Российские мужчины рассказали о самых главных целях, которых они хотят достигнуть в жизни. Среди таких планов работа, семья и собственное жилье, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчины хотят много трудиться, чтобы иметь возможность жениться и растить детей. При этом за такую работу россияне хотят получать достойный заработок, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Так, более половины опрошенных мужчин назвали официально зарегистрированный брак условием счастливой семейной жизни.

"Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих", – говорится в сообщении.

На пути реализации этих целей сильный пол сталкивается с рядом проблем, в числе которых материальные и жилищные трудности, а также отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

Ранее стало известно, какие подарки хотят получить россияне в День защитника Отечества. Большинство респондентов заявили, что в первую очередь желают внимания близких.