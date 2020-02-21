Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:58

Женщины рассказали, что подарят мужчинам в День защитника Отечества

общество праздники

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Стало известно, что женщины собираются дарить своим друзьям и близким мужчинам на 23 Февраля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Так, большинство девушек в качестве подарка планирует организовать праздничный ужин. Такой вариант выбрали 31 процент опрошенных. 28 процентов женщин подарят мужчинам парфюмерию, косметику или бижутерию. 17 процентов планируют приобрести в подарок сувенир: авторучку, блокнот или портмоне.

Среди других вариантов женщины чаще другого выбирали: одежду и обувь (14 процентов), деньги (10 процентов), аксессуары для автомобиля (7 процентов), книгу, спиртные напитки, конфеты или абонемент в спортзал (по 5 процентов).

17 процентов девушек заявили, что не собираются покупать что-либо в подарок на 23 Февраля.

Всероссийский опрос на данную тему проводился 18 февраля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод исследования – телефонное интервью.

Ранее стало известно, что мужчины хотят получить на 23 Февраля. Опрос на данную тему провел ВЦИОМ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика