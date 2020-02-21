Женщины рассказали, что подарят мужчинам в День защитника Отечества

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Стало известно, что женщины собираются дарить своим друзьям и близким мужчинам на 23 Февраля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Так, большинство девушек в качестве подарка планирует организовать праздничный ужин. Такой вариант выбрали 31 процент опрошенных. 28 процентов женщин подарят мужчинам парфюмерию, косметику или бижутерию. 17 процентов планируют приобрести в подарок сувенир: авторучку, блокнот или портмоне.

Среди других вариантов женщины чаще другого выбирали: одежду и обувь (14 процентов), деньги (10 процентов), аксессуары для автомобиля (7 процентов), книгу, спиртные напитки, конфеты или абонемент в спортзал (по 5 процентов).

17 процентов девушек заявили, что не собираются покупать что-либо в подарок на 23 Февраля.

Всероссийский опрос на данную тему проводился 18 февраля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод исследования – телефонное интервью.

Ранее стало известно, что мужчины хотят получить на 23 Февраля. Опрос на данную тему провел ВЦИОМ.