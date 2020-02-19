Первые женщины – помощники машиниста появятся на МЦК в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ОАО "РЖД" с 1 марта запускает пилотный проект по обучению профессии "помощник машиниста" для женщин. Успешные кандидатки приступят к работе на поездах "Ласточка" в 2021 году, сообщает Агентство "Москва".

В сообщении отмечается, что отбор желающих освоить профессию "помощник машиниста" с дальнейшим трудоустройством на Московской железной дороге начнется с 1 марта. Учебный курс стартует с 1 июня этого года. Участницами пилотного проекта станут 10 женщин, их отбором займется Московская дирекция скоростного сообщения. Она оказывает транспортные услуги на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново, Санкт-Петербурга.

Кандидаткам на должность "помощник машиниста электропоезда" должно исполниться 18 лет, уровень образования – не ниже среднего. Женщины пройдут многоступенчатую подготовку, которая позволит им освоить азы профессии и полностью подготовит к работе на железной дороге. Обучение они пройдут в специальных центрах ОАО "РЖД".

Представители МЖД уточнили, что срок обучения составит шесть месяцев. С учащимися проведут занятия по теории и практике. В теоретическую часть занятий будет входить изучение правил технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, а также внутреннее устройство электропоезда "Ласточка". Получить навыки вождения помощники машиниста смогут на специальных тренажерах, имитирующих кабину машиниста электропоезда "Ласточка", которые курсируют по МЦК.

"По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницам выдадут свидетельство помощника машиниста электропоезда "Ласточка", что даст им право работать на МЦК", – заключили в пресс-службе МЖД.

Ранее сообщалось, что транзитные пассажирские перевозки по МЦК начнутся во второй половине 2020 года. Поезда дальнего следования будут курсировать по третьему главному пути, это не отразится на графике движения пассажирских поездов "Ласточка".

Запуск МЦК состоялся в сентябре 2016 года. Наземная кольцевая ветка метро проходит через 26 районов Москвы, где проживает около двух миллионов жителей. В состав МЦК входит 31 станция с пересадками на 23 станции метро и 10 пересадками на девять радиальных направлений железной дороги, в том числе четыре пересадки на Московские центральные диаметры и наземный транспорт.



