Некрасовскую линию метро закроют 20-24 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Четыре станции Некрасовской линии метро временно закроют для пассажиров. Изменения будут связаны с подключением новых станций ветки, сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
"Движение поездов на Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" будет приостановлено с 20 марта с 21:00 до 24 марта в связи с подключением шести новых станций к действующей инфраструктуре", – говорится в сообщении.
Закрыты для пассажиров будут станции розовой ветки "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Движение поездов метрополитена на данном участке введут в график во вторник, 24 марта, в 5:30 утра.
На период ограничений будет запущен компенсационный маршрут КМ от "Некрасовки" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии. На ряде станций фиолетовой ветки будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, чтобы сориентировать граждан и помочь им выбрать нужный маршрут.
Ранее сообщалось, что движение по второму участку Некрасовской линии метро от "Косина" до "Авиамоторной" могут открыть в начале весны.
2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка розовой ветки и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.
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