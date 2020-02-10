Четыре станции метро благоустроят в рамках интеграции МЦД

12:54
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В рамках интеграции первых двух МЦД и метрополитена в 2020 году планируют завершить благоустройство четырех станций подземки, с которых можно пересесть на диаметры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
Как отмечается, метро и МЦД работают по одному графику и с единой системой оплаты. Чтобы пассажирам было удобнее делать пересадки, станции метро продолжают благоустраивать.
"В 2020 году планируется завершить благоустройство четырех пересадочных станций метро: "Славянский бульвар", "Площадь Ильича", "Текстильщики", "Печатники", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на станции "Славянский бульвар" установят тактильные указатели, отремонтируют кассы, покрасят потолки в вестибюлях. Также там заменят освещение, инженерные сети, двери.
На станции "Печатники" отремонтируют напольное покрытие, стены и потолок. На станции также заменят двери, освещение и тактильные указатели, установят навесы. Такой же перечень работ выполнят на станциях "Площадь Ильича" и "Текстильщики".
Ранее стало известно, что в этом году в столице планируют начать строительство 26 станций метро.
В частности, строить начнут первые участки Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новые участки Коммунарской линии, станции "Гольяново", "Южный порт" и "Суворовская" действующих Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.
В 2020 году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще пять станций откроют на Большой кольцевой линии: "Авиамоторную", "Лефортово", "Электрозаводскую", "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую".
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