Стоматолог рассказал, как обезопасить себя в зубной клинике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-стоматолог Владимир Шипков рассказал о том, как выбрать клинику, где риск заражения опасными заболеваниями практически исключен. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам Шипкова, важно, чтобы в медицинском учреждении строго соблюдались все правила СанПиН, проводилась качественная стерилизация и дезинфекция оборудования и помещения. Пандемия ужесточила правила – например, некоторые инструменты заменили одноразовыми.

Стоматолог рассказал, что специалисты особым образом утилизируют биологические жидкости и ткани, материалы, которые с ними соприкасаются. Пациенты обязаны пользоваться масками, перчатками, бахилами и средствами дезинфекции.

Владимир Шипков отметил, что есть ряд мер, которые должны соблюдать хорошие клиники. Среди них – зонирование помещений, порядок первичной диагностики, использование двух типов уборки, соблюдение соцдистанции, дезинфекция, работа вытяжки.

По словам стоматолога, наиболее действенными способами дезинфекции являются термический, воздушный, микроволновой, химический, газовый и радиационный.

"Чтобы убедиться, что меры, применяемые в клинике, достаточны для обеспечения безопасности, нужно поинтересоваться, каким образом, чем именно и как часто обрабатываются поверхности. Также можно попросить журнал учета и обработок", – рассказал Владимир Шипков.

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