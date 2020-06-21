Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии в селе Аргахтах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около пяти тонн дизельного топлива, согласно предварительным данным, вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Инцидент случился в селе Аргахтах. Уточняется, что общий объем поврежденной емкости, из которой вытекает топливо, составляет 160 тонн. По информации МЧС по региону, в настоящий момент осуществляется перекачка оставшегося в резервуаре топлива. Для этого задействовано три других емкости, добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

Причина происшествия сейчас неизвестна, начата проверка.

Ранее на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизтопливом. В итоге разлилось свыше 20 тысяч тонн горючего. После чего на территории региона была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.