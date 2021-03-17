Два человека оказались заблокированы после происшествия на руднике в Приморье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Два человека оказались заблокированы на руднике в Приморском крае. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации ТАСС, в среду, 17 марта, в МЧС поступил сигнал о происшествии на руднике в городе Дальнегорск. В результате случившегося на объекте оказались заблокированы два человека.

"К указанному месту убыла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и 2 единицы техники", – заявили в ведомстве.

Ранее двое рабочих сорвались с автовышки в Ростове-на-Дону. В результате один из них погиб на месте, второй оказался в реанимации.