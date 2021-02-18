В Ростове-на-Дону рабочий погиб при падении с автовышки

18 февраля, 21:03
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону двое рабочих сорвались с автовышки, которая стояла на мосту, на железнодорожные пути. В результате один из них погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
"Сотрудники рекламной фирмы на мосту монтировали баннер. По предварительной информации, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в автовышку, с помощью которой производились монтажные работы", – рассказали в полиции.
По предварительным данным, рабочие не были пристегнуты страховкой. Отмечается, что на месте ДТП образовалась многокилометровая пробка.
Ранее рабочий погиб после падения строительной люльки на западе Москвы. Во время работ в строящемся многоквартирном доме на улице Лобачевского после падения в шахту лифта погиб строитель 1994 года рождения. Еще один рабочий, 1999 года рождения, был доставлен в больницу.
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