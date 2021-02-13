Строитель погиб при падении люльки на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительная люлька упала с высоты на западе Москвы, один человек погиб. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Во время работ в строящемся многоквартирном доме на улице Лобачевского после падения в шахту лифта один мужчина 1994 года рождения погиб. Второй рабочий 1999 года рождения был доставлен в больницу.

Теперь следователи дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.

Ранее мужчина погиб на северо-западе Москвы, пытаясь починить экскаватор. Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, дом 18, строение 5, вечером 24 октября.