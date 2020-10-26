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Москва 24

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Происшествия

15:03

Мужчина погиб на северо-западе Москвы, пытаясь починить экскаватор

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время работ на строительном объекте на северо-западе Москвы машинист экскаватора погиб, пытаясь починить машину. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал соответствующую проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, дом 18, строение 5, вечером 24 октября.

"Машинист экскаватора компании "Стройинвест" во время земляных работ на экскаваторе JCB ЗСХ на стройобъекте, пытаясь устранить техническую неисправность экскаватора, подлез под него. В результате он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью", – поделился источник.

Ранее родители 10-летнего мальчика допустили его к самостоятельному управлению квадроциклом. Он не был поставлен на регистрационный учет. Так, во время движения ребенок не справился с управлением квадроциклом и произошло опрокидывание транспортного средства. Ребенок умер на месте происшествия.

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