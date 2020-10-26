Дело возбудили по факту смерти ребенка при падении с квадроцикла

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Подмосковные следователи начали проверку в связи со смертью ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", заявили на сайте СК РФ по региону.

24 октября родители 10-летнего мальчика допустили его к самостоятельному управлению квадроциклом. Он не был поставлен на регистрационный учет.

"Кроме этого, на ребенке не были надеты специальные и необходимые средства защиты. В результате во время движения по открытому участку местности в районе города Бронницы ребенок не справился с управлением квадроциклом и произошло опрокидывание транспортного средства", – говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, ребенок умер на месте происшествия. На место прибыли следователи, был изъят квадроцикл, а также допрошен очевидец. Еще проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее упавший с аттракциона в московском ТЦ ребенок получил травму позвоночника. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.