Упавший с аттракциона в московском ТЦ ребенок получил травму позвоночника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок, который упал с аттракциона в игровой комнате торгового центра на севере столицы, получил травму позвоночника. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по Москве.

Как рассказали следователи, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрошены родственники ребенка. Сообщалось, что мальчик упал с аттракциона тарзанка. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Сейчас продолжаются следственные действия, были опрошены сотрудники организации, предоставляющие указанные услуги.

Ранее в центре Москвы погиб ребенок из-за упавшего зеркала. Зеркало сорвалось со стены на девочку 2017 года рождения.